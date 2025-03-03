На Среднем Урале за сутки случилось 27 ДТП

В Свердловской области за сутки 2 марта случилось 27 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
— За сутки зарегистрировано 27 ДТП, в том числе два случая с пострадавшими, в результате которых травмированы два человека, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области.
Известно, что большинство аварий случились из-за нарушений скоростного режима и несоответствия скорости, выбранной водителем, дорожным условиям, а также по причине нарушения дистанции до транспорта, идущего впереди. Одним из факторов стала недостаточная концентрация автомобилистов за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции советуют автолюбителям проявлять бдительность на дороге и строго соблюдать ПДД.