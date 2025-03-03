На Среднем Урале за сутки случилось 27 ДТП

Известно, что большинство аварий случились из-за нарушений скоростного режима и несоответствия скорости, выбранной водителем, дорожным условиям, а также по причине нарушения дистанции до транспорта, идущего впереди. Одним из факторов стала недостаточная концентрация автомобилистов за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции советуют автолюбителям проявлять бдительность на дороге и строго соблюдать ПДД.