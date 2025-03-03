Cуд дал 7 лет экс-гендиректору красноярского Фонда капремонта за коррупцию

По информации регионального управления Следственного комитета, по версии следствия, весной 2023 года гендиректор регионального Фонда капремонта предложил знакомому застройщику помощь в заключении контрактов, потребовав за свои услуги 12 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 5 мая 2023 года глава Фонда получил от бизнесмена 1,6 млн руб., 2 июня того же года еще 5 млн руб. После получения второго «транша» его задержали.