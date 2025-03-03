В Башкирии распродают авто должников от 43 тысяч рублей

В Башкирии выставлены на торги арестованные авто должников. Об этом сообщает Росимущество. По данным ведомства, некоторые лоты можно купить от 43 тысяч рублей.
Так, 24 марта с молотка уйдут 23 автомобиля, большая часть из них — отечественные машины. Также некоторые лоты объединены в одну позицию и их можно приобрести сразу вместе.
Самый дешевый лот — это ВАЗ 21124 2015 года выпуска, его начальная стоимость составляет 42 622 рубля. Самые дорогие позиции — Toyota Corolla 2012 года выпуска, Daewoo Gentra 2014 года выпуска, ВАЗ 21104 2006 года выпуска, Lada 211240 2008 года выпуска, мотоцикл (скутер). Начальная цена за все лоты — 949 963 рубля.
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