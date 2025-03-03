Мотогонщик, упавший на соревнованиях в Уфе, получил травму позвоночника

Серьезную травму получил 37-летний мотогонщик, уроженец Стерлитамака Игорь Кононов во время соревнования на уфимском стадионе «Строитель». Он упал под колеса мотоцикла соперника.
Подняться на ноги он уже не смог. Спортсмена увезли на машине скорой помощи в больницу.
Как сообщили в группе Speedway Russia в социальной сети, у него диагностировали перелом крестца и ранее оперированного позвонка.
«Несмотря на серьезность травм, у гонщика сохранилась чувствительность в ногах. Обсуждается вопрос о переводе его в РКБ имени Куватова», — отмечается в сообщении.