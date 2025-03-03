Схемы хищения на крупных заводах выявили в Казахстане

Необходимо отметить, что лидер и участники одной из группировок, задержанных в 2023 году за организацию хищения имущества АО Qarmet, осуждены к длительными срокам лишения свободы. Завершены расследования в отношении двух других организованных преступных групп, также причастных к хищениям с указанного предприятия. Уголовные дела направлены в суд. Работа по пресечению криминальной деятельности ОПГ на крупных объектах промышленности находится на контроле Министерства внутренних дел.