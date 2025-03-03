Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд переехал мужчину в Мангистауской области

28 февраля в 21:46 на станции Боранкул произошел наезд на постороннего человека. Предварительная причина случившегося — нарушение пострадавшим правил безопасности: переход железнодорожных путей в неустановленном месте, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: КТЖ

В Сети появились жуткие кадры с места происшествия.

По данным пресс-службы КТЖ, мужчину доставили в районную больницу станции Бейнеу. Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции станции Мангистау.

В компании напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности. В 2024 году по стране зафиксировано 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий — нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.

Пешеходам необходимо строго соблюдать правила поведения:

  • переходить пути только в специально оборудованных местах,
  • быть предельно внимательными,
  • не использовать наушники и не отвлекаться на гаджеты при нахождении вблизи путей.

Соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий.