Поезд переехал мужчину в Мангистауской области

В Сети появились жуткие кадры с места происшествия.
По данным пресс-службы КТЖ, мужчину доставили в районную больницу станции Бейнеу. Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции станции Мангистау.
В компании напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности. В 2024 году по стране зафиксировано 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий — нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.
Пешеходам необходимо строго соблюдать правила поведения:
- переходить пути только в специально оборудованных местах,
- быть предельно внимательными,
- не использовать наушники и не отвлекаться на гаджеты при нахождении вблизи путей.
Соблюдение правил безопасности поможет избежать трагедий.