Поезд переехал мужчину в Мангистауской области

В компании напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности. В 2024 году по стране зафиксировано 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий — нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.