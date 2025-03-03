В Уфе 29-летний водитель не пережил столкновения с фурой

В Уфе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 29-летний молодой человек за рулем Lada Granta въехал в припаркованный большегруз DAF. Удар был такой силы, что легковушка протаранила фуру, а от тяжелых травм водитель погиб до приезда скорой помощи.
— В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — заключили в ГАИ.
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