Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма

Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через социальные сети WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Государственные обвинители в ходе суда полностью доказали вину подсудимых и попросили назначить наказание в виде лишения свободы.