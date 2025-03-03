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Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма

Двое казахстанцев получили сроки за пропаганду терроризма и участие в деятельности экстремистской организации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Источник: Tengrinews

Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через социальные сети WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Государственные обвинители в ходе суда полностью доказали вину подсудимых и попросили назначить наказание в виде лишения свободы.

говорится в сообщении

Виновным лицам, пропагандирующим терроризм, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговоры вступили в законную силу.