После пожара на НПЗ в Уфе в воздухе не зафиксировали превышение вредных веществ

Вредных веществ в воздухе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе обнаружено не было. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
— Первые результаты проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией были отрицательными, — уточнили в ведомстве.
Напомним, пожар в районе печей вспыхнул сегодня, 3 марта, глубокой ночью. Пострадавших при инциденте нет. Спасатели к этому часу полностью потушили огонь.
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