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После пожара на НПЗ в Уфе в воздухе не зафиксировали превышение вредных веществ

В Уфе после пожара на заводе превышения вредных веществ не выявлено.

Источник: Комсомольская правда

Вредных веществ в воздухе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе обнаружено не было. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

— Первые результаты проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией были отрицательными, — уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар в районе печей вспыхнул сегодня, 3 марта, глубокой ночью. Пострадавших при инциденте нет. Спасатели к этому часу полностью потушили огонь.

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