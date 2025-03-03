Угонщика грузовика с продуктами задержали в Приморье

На угонщика составили административные протоколы за то, что он управлял автомобилем, не имея при себе документов, которые должен иметь водитель (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), в том числе диагностической карты на грузовик, дающей допуск к участию в дорожном движении (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Сумма штрафов за это — 2500 рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее мужчине были выписаны штрафы за другие правонарушения, и он не оплатил их, поэтому ещё два протокола на него составили за уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).