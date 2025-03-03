Угонщика грузовика с продуктами задержали в Приморье

52-летний шофёр оставил грузовик Isuzu Elf на территории оптовой базы по улице Лимичевской, не забрав из салона ни документы, ни ключи. Вернувшись, транспортного средства водитель не обнаружил, о чём незамедлительно заявил в полицию.
Оперативно-следственная группа быстро вычислила по камерам наблюдения, что грузовик угнал случайный прохожий. Ориентировку на грузовик передали всем наружным нарядам полиции, и автомобиль вскоре был задержан сотрудниками ГАИ на автодороге между Арсеньевым и Рудной Пристанью. Угонщика, 33-летнего жителя Уссурийска, доставили в отдел полиции.
Мужчина дал признательные показания и пояснил, что содержимое грузовика его не интересовало — автомобиль ему понадобился, чтобы добраться до села Корниловка Анучинского округа, где живёт его брат.
На угонщика составили административные протоколы за то, что он управлял автомобилем, не имея при себе документов, которые должен иметь водитель (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), в том числе диагностической карты на грузовик, дающей допуск к участию в дорожном движении (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Сумма штрафов за это — 2500 рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее мужчине были выписаны штрафы за другие правонарушения, и он не оплатил их, поэтому ещё два протокола на него составили за уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).
А по факту угона возбудили уже уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Ранее несколько дел в отношении водителей на угнанных автомобилях возбудили во Владивостоке. В феврале в микрорайоне Снеговая Падь в результате погони был задержан пьяный житель Алтайского края, решивший покататься на чужой «Тойоте», не имея водительских прав. А в январе неадекватный водитель устроил гонки на центральной площади Владивостока с заездом на крыльцо Спасо-Преображенского кафедрального собора, автомобиль тоже оказался угнанным (но угон в этой истории — меньшее из зол, дебоширу инкриминируют хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти).