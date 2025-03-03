17 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, один человек погиб

За прошедшие сутки на Среднем Урале произошло 17 пожаров, 8 из которых — в жилом секторе. В результате погиб один человек, спасены три человека, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в селе Обуховское на улице Набережная горел частный жилой дом на площади 156 квадратных метров. Пожар тушили 11 специалистов на трех спецмашинах. При разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
В поселке Палкинский Торфяник горел частный дом на площади 40 «квадратов», из дома спасли одного человека, пострадавших нет.
В Екатеринбурге на улице Олимпийская огнем повреждено домашнее имущество в квартире на 21 этаже на площади 5 квадратных метров. Огонь тушили 16 спасателей и пять единиц техники, пострадавших нет.
В Нижней Салде горела частная баня на улице Трофима Евсеева. Пожар на площади 24 «квадрата» тушили 7 специалистов на двух спецмашинах.
В Североуральске днем 2 февраля горел жилой дом на улице Пирогова на площади 150 квадратных метров. С огнем боролись 12 специалистов на четырех единицах техники.
В Нижнем Тагиле на проспекте Ленинградский горела квартира на 8 этаже девятиэтажки. «Пожарными из дома спасены два ребенка. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 7 человек и 2 единицы техники», — рассказали в свердловском МЧС.