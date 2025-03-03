17 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, один человек погиб

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленинградский горела квартира на 8 этаже девятиэтажки. «Пожарными из дома спасены два ребенка. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 7 человек и 2 единицы техники», — рассказали в свердловском МЧС.