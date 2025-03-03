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СКР заинтересовался участковым, избившим жителя Ирбита

Следственный отдел по Ирбиту СКР по Свердловской области организовал проверку после сообщения об участковом, избившем местного жителя 1992 г.р. Предварительно, речь может идти о превышении должностных полномочий.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля в селе Килачево Ирбитского района. Силовиков в частный дом вызвали с жалобой на пьяного дебошира — его сожительница рассказала полиции, что мужчина ведет себя неадекватно. По прибытии между участковым А. и задержанным произошел конфликт, в ходе которого полицейский скрутил мужчину, несколько раз ударил по голове и повалил на кровать, чтобы надеть наручники.

Когда тот попытался вырваться, А. снова ударил дебошира по голове и сел сверху. Как сообщают местные Telegram-каналы, мужчина пообещал пожаловаться на участкового в прокуратуру, однако тот ответил матом: «Ты с кем с***, разговариваешь, ч***».

«В рамках проверочных мероприятий следствием СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о назначении необходимых экспертных исследований, проводятся опросы участников инцидента, истребован и анализируется характеризующий материал. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что местный житель ранее уже был судим за оборот наркотиков и кражу. В 2014 году его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. В октябре 2018 он вышел на свободу.