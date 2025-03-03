СКР заинтересовался участковым, избившим жителя Ирбита

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля в селе Килачево Ирбитского района. Силовиков в частный дом вызвали с жалобой на пьяного дебошира — его сожительница рассказала полиции, что мужчина ведет себя неадекватно. По прибытии между участковым А. и задержанным произошел конфликт, в ходе которого полицейский скрутил мужчину, несколько раз ударил по голове и повалил на кровать, чтобы надеть наручники.