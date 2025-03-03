В МЧС Башкирии назвали причину пожара на уфимском НПЗ

Названа предварительная причина ночного пожара на уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Напомним, огонь вспыхнул в половине третьего ночи 3 марта.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, по предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом. На данный момент спасатели полностью ликвидировали огонь на предприятии.
В ведомстве добавили, что на месте пожара работает дознаватель МЧС, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить точную причину возгорания.
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