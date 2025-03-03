В центре Екатеринбурга на зебре сбили пешехода

В Екатеринбурге утром 3 марта произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрестке улиц Азина и Испанских Рабочих, в центре города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происшествия. Информацию об аварии подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
— Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.
На место ДТП прибыла машина реанимации. По словам собеседника редакции, человек пересекал дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. Очевидец предположил, что пострадавший в ДТП мог скончаться.