Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Екатеринбурга на зебре сбили пешехода

ДТП с участием пешехода случилось на перекрестке улиц Азина и Испанских Рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 3 марта произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрестке улиц Азина и Испанских Рабочих, в центре города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происшествия. Информацию об аварии подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

— Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.

На место ДТП прибыла машина реанимации. По словам собеседника редакции, человек пересекал дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. Очевидец предположил, что пострадавший в ДТП мог скончаться.

ДТП