В центре Екатеринбурга на зебре сбили пешехода

В Екатеринбурге утром 3 марта произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрестке улиц Азина и Испанских Рабочих, в центре города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происшествия. Информацию об аварии подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.