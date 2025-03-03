В «Башнефти» прокомментировали пожар на уфимском заводе

«Оперативные службы ликвидировали горение на второстепенном оборудовании на производственной площадке УНПЗ. Пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу основных производственных мощностей завода. Угроза населению и окружающей среде отсутствует. На предприятии создана комиссия для выявления причин происшествия», — сообщили в компании.
Напомним, к этому часу огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. На месте работали 100 огнеборцев и 28 единиц техники. Очаг возгорания был в районе печи сжигания. Пламя тушили по повышенному рангу. Угрозы для жителей ближайших районов нет.