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В «Башнефти» прокомментировали пожар на уфимском заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе не повлиял на работу основных производственных мощностей. Об этом «Башинформу» заявили в пресс-службе «Башнефти». Также в компании подтвердили, что в результате возгорания никто не пострадал.

«Оперативные службы ликвидировали горение на второстепенном оборудовании на производственной площадке УНПЗ. Пострадавших нет. Происшествие не повлияло на работу основных производственных мощностей завода. Угроза населению и окружающей среде отсутствует. На предприятии создана комиссия для выявления причин происшествия», — сообщили в компании.

Напомним, к этому часу огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. На месте работали 100 огнеборцев и 28 единиц техники. Очаг возгорания был в районе печи сжигания. Пламя тушили по повышенному рангу. Угрозы для жителей ближайших районов нет.

пожары
МЧС
нефть