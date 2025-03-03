Под Пинском трактор перевернулся, а его водитель погиб. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Согласно предварительным данным, в субботу, 1 марта, примерно в 22.00 46-летний житель Пинска, находившийся за рулем трактора «МТЗ», ехал по территории личного подсобного хозяйства «Шидловец», расположенного неподалеку от деревни Тобулки Пинского района.
В ведомстве отметили, что на указанной территории мужчина не справился с управлением, из-за чего трактор перевернулся. В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водитель умер.
Тем временем ДТП с грузовиком КАМАЗ и двумя легковыми автомобилями случилось в Минске.
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