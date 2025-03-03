Сегодня огласят приговор по делу об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти

Обвиняемый решил убить как оппонента, так и двух очевидцев. Для этого он позвал ещё нескольких лиц (также являются обвиняемыми). Была достигнута договорённость о встрече. Договариваясь о встрече, обвиняемые говорили, что планируется мирное решение вопроса. Оппоненты согласились встретиться и пригласили злоумышленников в букмекерскую контору на ул. Орджоникидзе в Сысерти.