Сегодня огласят приговор по делу об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти

По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, обвиняемыми по делу являются девять свердловчан 1980−2002 г. р. Они обвиняются по п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).
По данным следствия, 1 апреля 2023 года на улице Коммуны в Сысерти один из обвиняемых вступил в конфликт с мужчиной 1984 года рождения. Свидетелями конфликта стали двое знакомых мужчины 1984 г.р.
Обвиняемый решил убить как оппонента, так и двух очевидцев. Для этого он позвал ещё нескольких лиц (также являются обвиняемыми). Была достигнута договорённость о встрече. Договариваясь о встрече, обвиняемые говорили, что планируется мирное решение вопроса. Оппоненты согласились встретиться и пригласили злоумышленников в букмекерскую контору на ул. Орджоникидзе в Сысерти.
В данной конторе вечером 2 апреля 2023 года обвиняемые в бильярдной комнате избили руками, ногами и подручными предметами четверых потерпевших. Один из них от травм погиб, трое получили различные травмы.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о происшествии в букмекерской конторе поступило в территориальное ОВД 2 апреля 2023 года в 22:38.
Сотрудники угрозыска и следователи СКР установили, что данный криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта. Раскрытие преступления было на контроле руководства регионального полицейского главка.
Как сообщалось ранее, 20 февраля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал несовершеннолетнего виновным в убийстве 17-летней. Суд доказал, что 6 августа 2023 года в квартире на Надеждинской 16-летний подросток избил 17-летнюю девушку, а затем ударил ее ножом в шею. Пострадавшая скончалась.