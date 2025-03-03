В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе в Уфе

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом. Такую предварительную версию произошедшего назвали в МЧС Башкирии.
Возгорание началось в районе печи сжигания. Открытое горение удалось ликвидировать.
На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Кроме того, здесь находится передвижная химическая лаборатория, которая контролируют атмосферный воздух.
«В результате проведенных замеров превышения не зафиксировано», — отметили в Госкомитете РБ по ЧС.