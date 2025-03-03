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В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе в Уфе

Открытое горение удалось ликвидировать.

Источник: freepik.com

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом. Такую предварительную версию произошедшего назвали в МЧС Башкирии.

Возгорание началось в районе печи сжигания. Открытое горение удалось ликвидировать.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Кроме того, здесь находится передвижная химическая лаборатория, которая контролируют атмосферный воздух.

«В результате проведенных замеров превышения не зафиксировано», — отметили в Госкомитете РБ по ЧС.

МЧС
пожары