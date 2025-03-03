Успели выбраться только дети: трагический пожар произошел в Артеме

В ночь на 3 марта в Артеме произошел трагический пожар. Погибла одна женщина, прокуратура поставила проверку по факту ЧП на контроль, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в краевой прокуратуре, трагедия произошла в двухэтажном доме на улице Проезд Пугачева. В пожаре погибла одна женщина, есть и один пострадавший. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Дети, которые в момент ЧП находились внутри здания, смогли выбраться самостоятельно. Решается вопрос о том, чтобы опеку над несовершеннолетними взяли родственники.
«Пожар ликвидирован, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Установление причин возгорания, а также ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в надзорном ведомстве».