Успели выбраться только дети: трагический пожар произошел в Артеме

Как сообщили в краевой прокуратуре, трагедия произошла в двухэтажном доме на улице Проезд Пугачева. В пожаре погибла одна женщина, есть и один пострадавший. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Дети, которые в момент ЧП находились внутри здания, смогли выбраться самостоятельно. Решается вопрос о том, чтобы опеку над несовершеннолетними взяли родственники.