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Утром 3 марта в Самарской области произошел крупный пожар

В селе Красноармейского района сгорели надворные постройки.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Ранним утром 3 марта в Самарской области произошел серьезный пожар. В 05.30 стало известно, что в селе Волчанка Красноармейского района загорелись надворные постройки, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126, — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Оказалось, что надворные постройки горели на площади 70 квадратных метров. Пожар локализовали в 06.19, а потушили — в 06.40. Обошлось без пострадавших, но сейчас эксперты выясняют, из-за чего вспыхнул огонь.

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