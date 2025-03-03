Утром 3 марта в Самарской области произошел крупный пожар

Ранним утром 3 марта в Самарской области произошел серьезный пожар. В 05.30 стало известно, что в селе Волчанка Красноармейского района загорелись надворные постройки, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126, — прокомментировала пресс-служба учреждения.
Оказалось, что надворные постройки горели на площади 70 квадратных метров. Пожар локализовали в 06.19, а потушили — в 06.40. Обошлось без пострадавших, но сейчас эксперты выясняют, из-за чего вспыхнул огонь.