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При пожаре на НПЗ Уфы пострадал человек

В Уфе один человек пострадал при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о пострадавших во время пожара на уфимском нефтеперерабатывающем заводе Уфы. Как сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, в огне травмировался один человек.

По словам министра, рабочий был осмотрен медикам и был отпущен домой.

— Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Напомним, огонь вспыхнул на НПЗ в районе сжигания печи. На данный момент пожар был ликвидирован.

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