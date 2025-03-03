При пожаре на НПЗ Уфы пострадал человек

Стало известно о пострадавших во время пожара на уфимском нефтеперерабатывающем заводе Уфы. Как сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, в огне травмировался один человек.
По словам министра, рабочий был осмотрен медикам и был отпущен домой.
— Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.
Напомним, огонь вспыхнул на НПЗ в районе сжигания печи. На данный момент пожар был ликвидирован.
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