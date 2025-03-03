В Приморье задержали поджигателя травы в жилой зоне

На минувших выходных в Приморье выгорело более 560 гектаров лесов и полей. Два пожара в Шкотовском округе и на полуострове Песчаном, охватившие 140 гектаров, продолжают действовать. За воскресенье, 2 марта, в регионе зарегистрировали 17 возгораний общей площадью 564,5 гектара. Огонь приближался к селу Перетино в Партизанском районе, но его удалось ликвидировать без пострадавших. На тушение привлекли 134 человека.