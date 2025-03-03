В Приморье задержали поджигателя травы в жилой зоне

В селе Новодевица Хорольского округа Приморского края задержан мужчина, который поджигал сухую траву возле жилых домов. Инцидент произошёл в период действия особого противопожарного режима, когда такие действия строго запрещены. Об этом сообщил Telegram-канал «Министерство ГОЧС Приморья».
Патрульно-контрольная группа администрации округа обнаружила нарушителя на месте происшествия. Сотрудники полиции составили протокол, а материалы дела передали в Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Теперь мужчине грозит крупный штраф.
В этом же округе были замечены дети, занимавшиеся поджогами травы. С их родителями проводятся профилактические беседы.
На минувших выходных в Приморье выгорело более 560 гектаров лесов и полей. Два пожара в Шкотовском округе и на полуострове Песчаном, охватившие 140 гектаров, продолжают действовать. За воскресенье, 2 марта, в регионе зарегистрировали 17 возгораний общей площадью 564,5 гектара. Огонь приближался к селу Перетино в Партизанском районе, но его удалось ликвидировать без пострадавших. На тушение привлекли 134 человека.
К утру понедельника, 3 марта, потушили 15 пожаров. Четыре из них произошли на землях лесного фонда в Партизанском, Лазовском округах, Надеждинском районе и Находкинском городском округе. Остальные 11 возгораний ликвидировали на территориях Хасанского, Ханкайского, Шкотовского, Партизанского, Ольгинского округов, а также в Артёмовском, Уссурийском и Находкинском городских округах и Надеждинском районе.
Пожароопасный сезон уже начался в 18 муниципалитетах Приморья. Особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня и посещение лесов, введён в 14 муниципальных образованиях.