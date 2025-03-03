В Ташкенте учитель живописи домогался 9-летней девочки. Он может получить всего пять суток ареста

Девочка терпела шесть занятий, пока не ударила его в лицо, когда он снова попытался её поцеловать. После этого она рассказала матери обо всём. По словам матери, после подачи заявления выяснилось, что он домогался и других детей. Однако их родители отказались обращаться в органы.
Камеры в образовательном учреждении не было, что не даёт дополнительных доказательств словам детей. Мать девочки обратилась 16 февраля в правоохранительные органы и написала заявление. Дело передали в Яккасарайский РОВД, провели судмедэкспертизу, допросили обвиняемого, но он всё отрицал.
Директор центра подтвердила слова матери и сообщила, что делала преподавателю замечания по поводу этики и субординации, но он игнорировал их. Однако следствие не назначило психолого-педагогическую экспертизу, не провело дополнительных проверок и до сих пор не возбудило уголовное дело. Мать девочки сообщила, что 1 марта следователь сказал ей готовиться к суду, скорее всего материалы направлены в суд по административной статье 41−1 КоАО (сексуальное домогательство).
Однако эта статья не может применяться, если пострадавшей меньше 16 лет. Это чётко закреплено в Пленуме Верховного суда. Такие действия в отношении лиц младше 16 должны квалифицироваться по статье 129 Уголовного кодекса (Совершение развратных действий), это позволяет не только назначать справедливое наказание, но и ограничить виновному лицу работу с детьми, что очень важно в случае с преподавателем.
Тем временем девятилетний ребёнок живёт в страхе. По словам матери, девочка находится в сильном стрессе. Она плохо спит, боится мужчин, даже близких родственников, и отказалась от рисования, которое раньше было её любимым занятием.
Если дело останется в рамках административного кодекса, максимальное наказание — 5 суток ареста.
Этот случай — не просто ошибка, а системная проблема. Суд ещё не прошел, однако мы надеемся, что судья обратит внимание на возраст потерпевшей и тяжесть преступление и отправит дело на доследование.