В Ташкенте учитель живописи домогался 9-летней девочки. Он может получить всего пять суток ареста

Директор центра подтвердила слова матери и сообщила, что делала преподавателю замечания по поводу этики и субординации, но он игнорировал их. Однако следствие не назначило психолого-педагогическую экспертизу, не провело дополнительных проверок и до сих пор не возбудило уголовное дело. Мать девочки сообщила, что 1 марта следователь сказал ей готовиться к суду, скорее всего материалы направлены в суд по административной статье 41−1 КоАО (сексуальное домогательство).