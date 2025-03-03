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В Красноярском крае раскрыли жестокое убийство школьницы в загоне для свиней

Следователи завершили работу над резонансным делом об убийстве 17-летней жительницы Ужурского района Красноярского края, тело которой минувшей осенью нашли в загоне для животных.

Источник: Российская газета

Фигурант уголовного дела — 41-летний фермер из деревни Ушканка — обвиняется в убийстве с особой жестокостью для сокрытия другого преступления, в действиях сексуального характера против несовершеннолетней и в краже.

Согласно версии правоохранителей, 23 ноября прошлого года нетрезвый мужчина, желая отомстить начальнику — управляющему сельхозпредприятием, — решил убить его животных. Вооружившись ножом и палкой, скотник проник в чужой свинарник и встретил там дочь своего недруга. Мужчина отказался от первоначального намерения, наметив в жертву уже не скот, а девушку.

Агрессор избил упавшую девушку палкой и подобранной в загоне тяпкой, после чего совершил действия сексуального характера, рассказали в краевом главке Следственного комитета.

Скотник знал, что свиньи набросятся на окровавленную школьницу и ей грозит неминуемая гибель. Тем не менее он оставил девушку на растерзание скоту. «Смерть наступила в результате острой кровопотери», — констатировали в СК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем материалы направят в суд.