В Красноярском крае раскрыли жестокое убийство школьницы в загоне для свиней

Согласно версии правоохранителей, 23 ноября прошлого года нетрезвый мужчина, желая отомстить начальнику — управляющему сельхозпредприятием, — решил убить его животных. Вооружившись ножом и палкой, скотник проник в чужой свинарник и встретил там дочь своего недруга. Мужчина отказался от первоначального намерения, наметив в жертву уже не скот, а девушку.