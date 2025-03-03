Школьница из Екатеринбурга перевела мошенникам полмиллиона рублей

Неизвестный позвонил школьнице в конце февраля, представившись работником образовательной организации. Мошенник убедил ее, что проводится редактирование электронных дневников городских школ и для подтверждения ее учетной записи нужно назвать код из смс.
«После того, как несовершеннолетняя продиктовала код, ей поступил другой звонок, в ходе которого ей сообщили, что первый звонивший был мошенником. Якобы из-за сообщенного кода злоумышленники получили доступ к ее Госуслугам, а также к Госуслугам ее матери», — рассказали в УМВД.
Мошенники также сообщили, что на мать школьницы уже был оформлен кредит и были совершены переводы денежных средств запрещенным организациям. После этого подростку около полуночи поступило сообщение «Анастасия (имя изменено), Вы уже готовы?». Затем она, используя родительский телефон, перевела все имеющиеся на счете деньги на указанные мошенниками номер. Общий ущерб достиг порядка 500 тысяч рублей.
В результате по факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
УралПолитRu ранее сообщал, что каждый пятый екатеринбуржец становился жертвой телефонных мошенников. Еще 13% горожан отметили, что звонки от аферистов поступают им ежедневно, а каждому четвертому звонят несколько раз в неделю.