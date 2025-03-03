Школьница из Екатеринбурга перевела мошенникам полмиллиона рублей

Мошенники также сообщили, что на мать школьницы уже был оформлен кредит и были совершены переводы денежных средств запрещенным организациям. После этого подростку около полуночи поступило сообщение «Анастасия (имя изменено), Вы уже готовы?». Затем она, используя родительский телефон, перевела все имеющиеся на счете деньги на указанные мошенниками номер. Общий ущерб достиг порядка 500 тысяч рублей.