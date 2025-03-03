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Бастрыкин потребовал доклад по факту травмирования жительницы Башкирии и ребенка

Подъемное устройство зажало ребенка, а женщину лишило фаланги пальца.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту травмирования четырехлетнего ребенка и женщины на базе отдыха в Башкирии.

Напомним, из-за нарушения правил эксплуатации подъемного устройства при передвижении на тюбинге малыш был зажат. Его попыталась освободить женщина, однако ей оторвало фалангу пальца.

По факту травмирования двух человек было заведено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доложить руководитель федерального ведомства.

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