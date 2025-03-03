На Кубани протестировали «аэрощуп» для очистки дна от мазута

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Новый способ для очистки дна от мазута разработали в Томском госуниверситете. В настоящее время такую технологию протестировали на берегу. Однако в скором времени специалисты начнут работу на глубине.
«Аэрощуп» состоит из 2 блоков. Первый создает водно-воздушную смесь для того, чтобы поднять нефтепродукты со дна моря. Затем включается второй блок. Благодаря этому создается эрлифтный поток, который поднимает жидкость. Углеводороды извлекаются из приемного резервуара, куда поступает такой поток.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия загрязнения акватории у причала поселка Джемете. Водолазы извлекают мазут со дна, пользуясь благоприятными погодными условиями.