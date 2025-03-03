На Кубани протестировали «аэрощуп» для очистки дна от мазута

«Аэрощуп» состоит из 2 блоков. Первый создает водно-воздушную смесь для того, чтобы поднять нефтепродукты со дна моря. Затем включается второй блок. Благодаря этому создается эрлифтный поток, который поднимает жидкость. Углеводороды извлекаются из приемного резервуара, куда поступает такой поток.