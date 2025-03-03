Женщина отпустила собаку на самовыгул. Позже случилось страшное

В отношении нарушителя начато административное расследование. Ему придется ответить за «нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему», «стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Также полицейские проверят действия жителя Братска по статье «жестокое обращение с животным».