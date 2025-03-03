Женщина отпустила собаку на самовыгул. Позже случилось страшное

Жителя Братска обвиняют в убийстве соседской собаки. Хозяйка пса, живущая в многоквартирном доме, нередко отпускала питомца на улицу одного. Это не нравилось 50-летнему сибиряку. Будучи пьяным, он схватился за оружие и решил расправиться с животным.
Увидев труп любимца, напуганная женщина позвонила в полицию и указала на соседа. Тот во всем признался и объяснил поступок, якобы агрессивным поведением пса. Мужчину задержали и изъяли у него гладкоствольное и пневматическое ружье, а также патроны.
В отношении нарушителя начато административное расследование. Ему придется ответить за «нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему», «стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Также полицейские проверят действия жителя Братска по статье «жестокое обращение с животным».