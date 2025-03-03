ФСБ нейтрализовала готовившего теракты в синагоге и московском метро

«В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — сообщили в ЦОС. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.