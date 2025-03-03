В МЧС рассказали о погибшем на дне моря в Анапе Семене Луговом.
«Спасатель-водолаз МЧС России Семен Луговой в жизни никогда не оставался равнодушным к беде, именно стремление помочь людям и привело его в спасательную службу», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Луговой за 14 лет работы участвовал во многих спасательных операциях. Среди них — ликвидация последствий наводнения в Крымске в 2012 году, устранение последствий разлива серной кислоты в Тихорецке в 2015. Также он принимал участие в ликвидации наводнения в станице Левокумка Ставропольского края и в кубанском поселке Лермонтово.
Неоднократно Семен Луговой участвовал в поисках утонувших. На его счету десятки спасенных жизней и сотни спусков под воду.
В ведомстве отметили, что помогать людям стало его жизненным кредо. Выкладывался на 100% спасатель и во время очистка морского дня в Анапе во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Коллеги вспоминают его позитив, и умение с юмором встречать трудности. Семен Луговой был заботлив и всегда помогал, был порядочным человеком и любящим отцом и мужем.
Как рассказал начальник ЮРПСО МЧС России Андрей Пазынич, погибший Луговой был примером для молодых сотрудников и пользовался уважением среди коллег. Он отметил, что гибель сотрудника — невосполнимая утрата.
Напомним, в пятницу 28 февраля стало известно, что под Анапой аквалангист умер во время очистки акватории от мазута. Это случилось на пирсе в Джемете. Как сообщили изначально в местных телеграм-каналах, водолаз не смог самостоятельно подняться на поверхность после погружения. Его извлекли из воды на страховочном тросе без признаков жизни. Позже в МЧС Кубани рассказали, что при проведении работ по сбору нефтепродуктов погиб спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Нархова Семен Луговой.