В МЧС рассказали о погибшем на дне моря в Анапе Семене Луговом.

Напомним, в пятницу 28 февраля стало известно, что под Анапой аквалангист умер во время очистки акватории от мазута. Это случилось на пирсе в Джемете. Как сообщили изначально в местных телеграм-каналах, водолаз не смог самостоятельно подняться на поверхность после погружения. Его извлекли из воды на страховочном тросе без признаков жизни. Позже в МЧС Кубани рассказали, что при проведении работ по сбору нефтепродуктов погиб спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Нархова Семен Луговой.