Главу Богучанского сельсовета признали виновной в превышении полномочий

По версии следствия, еще летом 2023 года чиновница решила «приукрасить» статистику и искусственно снизить число правонарушителей в своем районе. В список «помилованных» попали два местных жителя, осужденных за неуплату алиментов и вождение без прав. Им назначили обязательные работы.