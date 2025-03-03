Главу Богучанского сельсовета признали виновной в превышении полномочий

Суд приговорил к трем годам и шести месяцам условного лишения свободы главу Богучанского сельсовета за незаконное освобождение нарушителей от наказания. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.
По версии следствия, еще летом 2023 года чиновница решила «приукрасить» статистику и искусственно снизить число правонарушителей в своем районе. В список «помилованных» попали два местных жителя, осужденных за неуплату алиментов и вождение без прав. Им назначили обязательные работы.
Взамен на «свободу» женщина попросила мужчин предоставить ей брус на 50 тысяч рублей для благоустройства села. «Сделка» состоялась.
Глава сельсовета вину признала частично.
— На тот момент я не понимала, что за это предусмотрена уголовная ответственность, — пояснила она.
Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. На протяжении двух лет она не сможет занимать должности на государственной службе.