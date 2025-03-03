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86-летняя пенсионерка заразилась ВИЧ-инфекцией половым путем в Приангарье

Самой возрастной пациенткой с ВИЧ в Иркутской области за 2024 год стала 86-летняя женщина.

Источник: Freepik

В Иркутской области 86-летняя пенсионерка заразилась ВИЧ-инфекцией половым путем. Об этом сообщает СПИД-центр по Иркутской области.

Согласно информации, в регионе наблюдается тревожная тенденция — растет выявляемость ВИЧ среди граждан старше 60 лет. Как отмечается, 90% заражений происходят половым путем.

В 2024 году ВИЧ-инфекцию в Иркутской области выявили у 347 человек старше 50 лет. Самой возрастной стала 86-летняя женщина.

Всего в 2024 году выявили 1,7 тысяч ВИЧ-инфицированных. А общее количество заболевших этой опасной инфекцией составляет почти 32 тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область заняла второе место по количеству ВИЧ-инфицированных среди регионов Сибирского федерального округа.

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