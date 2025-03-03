86-летняя пенсионерка заразилась ВИЧ-инфекцией половым путем в Приангарье

В Иркутской области 86-летняя пенсионерка заразилась ВИЧ-инфекцией половым путем. Об этом сообщает СПИД-центр по Иркутской области.
Согласно информации, в регионе наблюдается тревожная тенденция — растет выявляемость ВИЧ среди граждан старше 60 лет. Как отмечается, 90% заражений происходят половым путем.
В 2024 году ВИЧ-инфекцию в Иркутской области выявили у 347 человек старше 50 лет. Самой возрастной стала 86-летняя женщина.
Всего в 2024 году выявили 1,7 тысяч ВИЧ-инфицированных. А общее количество заболевших этой опасной инфекцией составляет почти 32 тысячи человек.
Ранее сообщалось о том, что Иркутская область заняла второе место по количеству ВИЧ-инфицированных среди регионов Сибирского федерального округа.