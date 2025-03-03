Жительницу Башкирии обвиняют в краже денег у девочки-сироты

Жительница Ермекеевского района Башкирии обвиняется в хищении денег у девочки, которую она взяла под опеку. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Известно, что в 2019 году женщина оформила опеку над восьмилетним ребенком. Девочка получила ежемесячное социальное пособие на банковский счет. В 2024 году в течение нескольких месяцев опекун сняла с карты ребенка 150 тысяч рублей, чтобы купить дочери телефон, как подарок на свадьбу.
— Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), — прокомментировали в надзорном ведомстве.
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