Жительницу Башкирии обвиняют в краже денег у девочки-сироты

Известно, что в 2019 году женщина оформила опеку над восьмилетним ребенком. Девочка получила ежемесячное социальное пособие на банковский счет. В 2024 году в течение нескольких месяцев опекун сняла с карты ребенка 150 тысяч рублей, чтобы купить дочери телефон, как подарок на свадьбу.