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Иномарка врезалась лоб в лоб в микроавтобус под Тулуном, 1 человек погиб

Водитель автомобиля Nissan AD выехал на встречную полосу.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В минувшее воскресенье, 2 марта, произошла смертельная авария на трассе А-331 «Вилюй». Вблизи поселка Буслайка Тулунского района автомобиль Nissan AD выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Honda Stepwgn.

53-летний водитель иномарки погиб на месте. Его пассажира доставили в больницу. Также медики скорой госпитализировали 48-летнего водителя микроавтобуса и 7 человек, которые в момент столкновения находились в салоне.

Как выяснилось позже, пассажиры микроавтобуса — граждане Узбекистана. У всех оформлен вид на жительство в России. Вопрос помощи пострадавшим будет решен с МИДом и в Узбекским национально-культурным центром «Наше Отечество».

Полиция проводит проверку. Важно! Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о соблюдении дорожных правил. Не допускайте опасных маневров, убеждайтесь в безопасности обгона и не выезжайте на встречную полосу движения в нарушение правил разметки и знаков.

Напомним, жителя Братска обвиняют в убийстве соседской собаки. Хозяйка пса, живущая в многоквартирном доме, нередко отпускала питомца на улицу одного. Это не нравилось 50-летнему сибиряку.