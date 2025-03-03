Решил, что сбил животное. Петербургский бизнесмен сдался полиции после смертельного ДТП с велосипедистом под Выборгом

42-летний владелец строительной фирмы объяснялся с полицией в ночь на 3 марта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Мужчина признался, что в восьмом часу вечера 1 марта ехал на своём «Инфинити» по Приморскому шоссе в сторону Петербурга, на участке с плохим, по его словам, освещением заметил препятствие и решил, что это лось. Пытаясь избежать столкновения, он, по его словам, выехал на встречную полосу и почувствовал боковой удар. Останавливаться и проверять не стал: был уверен, что сбил животное, и не хотел тратить время на оформление ДТП.
О том, что вечером 1 марта на 33-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг погиб 36-летний велосипедист, петербуржец прочитал в новостях, «Фонтанка» писала об этом ДТП. В полиции мужчину опросили и отпустили с обязательством о явке.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть по неосторожности и сопряжено с оставлением места аварии.