Артиллерийский боеприпас нашли на строительной площадке в Иркутске

Сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийскую мину, обнаруженную на строительной площадке в Иркутске. Боеприпас калибра 120 мм пролежал в земле долгое время. Специалисты оперативно провели работы по его обезвреживанию, чтобы избежать возможных жертв, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.