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Артиллерийский боеприпас нашли на строительной площадке в Иркутске

Сапёры Росгвардии уже обезвредили найденную мину.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

Сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийскую мину, обнаруженную на строительной площадке в Иркутске. Боеприпас калибра 120 мм пролежал в земле долгое время. Специалисты оперативно провели работы по его обезвреживанию, чтобы избежать возможных жертв, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.

На строительной площадке на улице Октябрьской революции, рабочие обнаружили опасную находку — артиллерийскую мину. На место оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Удар» Управления Росгвардии по Иркутской области.

Сапёры Росгвардии провели операцию по обезвреживанию мины. Боеприпас был уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.