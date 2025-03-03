Артиллерийский боеприпас нашли на строительной площадке в Иркутске

Сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийскую мину, обнаруженную на строительной площадке в Иркутске. Боеприпас калибра 120 мм пролежал в земле долгое время. Специалисты оперативно провели работы по его обезвреживанию, чтобы избежать возможных жертв, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.
На строительной площадке на улице Октябрьской революции, рабочие обнаружили опасную находку — артиллерийскую мину. На место оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Удар» Управления Росгвардии по Иркутской области.
Сапёры Росгвардии провели операцию по обезвреживанию мины. Боеприпас был уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.