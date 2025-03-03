Вывел жилье на 77 млн: в Самаре экс-чиновнику предъявили новое обвинение

Напомним, Федоренчик уже представал перед судом по другим обвинениям. По еще одному уголовному делу Федоренчику вменялось то, что он не исполнил решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам с тяжелыми заболеваниями. Он отказал детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление квартир, изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их людям, не входящим в категории граждан, с которыми можно заключить договор социального найма.