Внучка Тархова рассказала, что экс-мэра Самары и его жену расчленил сообщник

Стало известно, кто именно расчленил бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. Напомним, что в двойном убийстве призналась единственная внучка Тарховых Екатерина, об этом сообщили в СК Самарской области. Внучка рассказала, что отравила дедушку с бабушкой и заморозила их тела с помощью жидкого азота. В этом страшном преступлении ей помогал мужчина-сообщник.
— Мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сообщником внучки Тарховых был ее знакомый. Сейчас мужчина уехал за пределы Самарской области, его ищут.
А сына Екатерины, которого после ареста матери поместили в приют, уже забрали из социального учреждения. Сама женщина находится в СИЗО, ее отправили на экспертизу. А тела Виктора Тархова и его жены до сих пор не нашли.