Внучка Тархова рассказала, что экс-мэра Самары и его жену расчленил сообщник

Стало известно, кто именно расчленил бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. Напомним, что в двойном убийстве призналась единственная внучка Тарховых Екатерина, об этом сообщили в СК Самарской области. Внучка рассказала, что отравила дедушку с бабушкой и заморозила их тела с помощью жидкого азота. В этом страшном преступлении ей помогал мужчина-сообщник.