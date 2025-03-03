Мать семерых детей убили в Шымкенте

Обстоятельства неизвестны. Но в доме были маленькие дети. 4-летний братишка говорит, как папа бил маму «штангой» по голове и потом сбросил её с окна кухни. Мы внимательно осмотрели фото тела: множественные гематомы, колото-резанные раны на руках, много кровоподтеков и главное: разбит нос, лоб, переносица.