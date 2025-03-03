Семилетний мальчик из Башкирии пострадал при катании с горки

Семилетний мальчик из Нефтекамска оказался под колесами автомобиля. Ребенок скатился под машину прямо с детской горки.
Как рассказал в своем telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мальчик играл во дворе многоквартирного дома. Ребенок скатился с горки на тюбинге и врезался в мимо проезжавшую машину.
— Ребенка доставили в городскую больницу, где его осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение, — заключил Рахматуллин.
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