Кладбище затопило в Костанайской области (видео)

Как объяснили спасатели, в результате понижения температуры воздуха в селе Новоселовка Карасуского района на водоотводном канале образовалась ледовая корка, из-за чего вода начала переливаться поверху.
Вода дошла до территории кладбища, частично затронув его.
«В настоящее время вода не распространяется дальше. Силами местных исполнительных органов ведутся инженерные работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи для увеличения пропускной способности в реку Кундызда», — пояснили в ДЧС.
На месте задействовано шесть единиц спецтехники.
Силами спасателей осуществляется объезд на технике высокой проходимости с целью мониторинга обстановки. Ситуация находится под контролем, добавили в ДЧС.