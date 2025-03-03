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Кладбище затопило в Костанайской области (видео)

Кладбище частично затопило водой из водоотводного канала в одном из сел в Костанайской области — в ДЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: instagram.com/kostanay_life

Как объяснили спасатели, в результате понижения температуры воздуха в селе Новоселовка Карасуского района на водоотводном канале образовалась ледовая корка, из-за чего вода начала переливаться поверху.

Вода дошла до территории кладбища, частично затронув его.

«В настоящее время вода не распространяется дальше. Силами местных исполнительных органов ведутся инженерные работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи для увеличения пропускной способности в реку Кундызда», — пояснили в ДЧС.

На месте задействовано шесть единиц спецтехники.

Силами спасателей осуществляется объезд на технике высокой проходимости с целью мониторинга обстановки. Ситуация находится под контролем, добавили в ДЧС.

МЧС