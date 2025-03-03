Учитель из Нижнего перечислила мошенникам 1 млн рублей

По словам 57-летней потерпевшей, ей в течение дня писал в мессенджере некий человек, выдававший себя за коллегу. Он уведомил её о произошедшей в лицее утечке персональных данных из-за действий мошенников, что ставит под угрозу сохранность средств на счетах. Он также предупредил, что с ней свяжется специалист для инструкций по защите сбережений.
Вскоре женщине позвонил неизвестный, назвавшийся банковским служащим. Под предлогом предотвращения сомнительной транзакции он убедил преподавательницу обналичить миллион рублей и перевести их через банкомат на неизвестный счёт. Женщина последовала указаниям, после чего мошенники перестали отвечать.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия.