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Учитель из Нижнего перечислила мошенникам 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде учительница лицея попала в сети аферистов, сообщили в областном управлении МВД.

По словам 57-летней потерпевшей, ей в течение дня писал в мессенджере некий человек, выдававший себя за коллегу. Он уведомил её о произошедшей в лицее утечке персональных данных из-за действий мошенников, что ставит под угрозу сохранность средств на счетах. Он также предупредил, что с ней свяжется специалист для инструкций по защите сбережений.

Вскоре женщине позвонил неизвестный, назвавшийся банковским служащим. Под предлогом предотвращения сомнительной транзакции он убедил преподавательницу обналичить миллион рублей и перевести их через банкомат на неизвестный счёт. Женщина последовала указаниям, после чего мошенники перестали отвечать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия.