Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова отправят к врачу на экспертизу

Внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая пройдет в амбулаторных условиях. Ее уже назначили, уточнили в СК Самарской области. Ранее женщина призналась в двойном убийстве. Рассказала, что отравила дедушку и бабушку, Виктора и Наталью Тарховых, а потом заморозила их тела.
У Екатерины был сообщник — ее знакомый. Он расчленил тела Тарховых, которые они потом выкинули в мусорку. Останки тел искали на мусорном полигоне, но пока не нашли.
Сообщник Екатерины успел скрыться, его ищут, а сама Екатерина находится в СИЗО. Кроме убийства, ее теперь обвиняют в мошенничестве в крупном размере за махинации с автомобилем, который принадлежал ее бабушке. Также женщина получила миллион рублей в качестве дивидендов, которые принадлежали Виктору Тархову. По слова Екатерины, на страшное преступление ее толкнула корысть — она хотела забрать имущество родственников.