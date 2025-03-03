Внучку убитого экс-мэра Самары Тархова отправят к врачу на экспертизу

Сообщник Екатерины успел скрыться, его ищут, а сама Екатерина находится в СИЗО. Кроме убийства, ее теперь обвиняют в мошенничестве в крупном размере за махинации с автомобилем, который принадлежал ее бабушке. Также женщина получила миллион рублей в качестве дивидендов, которые принадлежали Виктору Тархову. По слова Екатерины, на страшное преступление ее толкнула корысть — она хотела забрать имущество родственников.