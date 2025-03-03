Глава Башкирии опроверг атаку уфимского НПЗ беспилотниками

«Пожар локализован, производственные процессы находятся в прежнем рабочем режиме. И самое главное — никаких следов беспилотника обнаружено не было. Поэтому сразу кричать о том, что это была атака БПЛА, я думаю, преждевременно. Разберемся и доложим обо всем. Средства массовой информации по-разному могут поступать, но мы должны их направлять. Потому что переполошить людей, полагаю, было неправильно. Еще раз повторяю, никаких следов на данный момент беспилотника нет абсолютно», — сказал Радий Хабиров.