Глава Башкирии Радий Хабиров: никаких следов беспилотников при пожаре на НПЗ не обнаружено

— Пожар локализован. Производственная деятельность предприятия абсолютно находится в прежнем рабочем режиме. А самое главное — никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, мол, «атака беспилотника» — преждевременно. Скорее всего, речь идет о технологической истории. Разберемся и обо всем доложим. СМИ могут по-разному поступать, но мы должны этот процесс направлять. Переполошить людей, вот это все сказать [о БПЛА], — неправильно, — заявил Хабиров.