Глава Башкирии Радий Хабиров: никаких следов беспилотников при пожаре на НПЗ не обнаружено

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Руководитель региона заявил, что никаких следов беспилотников на месте происшествия обнаружено не было. По его словам, возгорание на предприятии возникло из-за технологических причин. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 3 марта.
— Пожар локализован. Производственная деятельность предприятия абсолютно находится в прежнем рабочем режиме. А самое главное — никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, мол, «атака беспилотника» — преждевременно. Скорее всего, речь идет о технологической истории. Разберемся и обо всем доложим. СМИ могут по-разному поступать, но мы должны этот процесс направлять. Переполошить людей, вот это все сказать [о БПЛА], — неправильно, — заявил Хабиров.
Напомним, пожар на НПЗ случился в 2:38. Спасатели полностью ликвидировали огонь уже утром. Сообщалось об одном пострадавшем, но ничего критического — в глаз попала пыль. Превышение вредных веществ в воздухе не обнаружено.
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