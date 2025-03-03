В Севастополе горел дом: пострадала женщина

В понедельник, 3 марта, в Севастополе горел деревянный дом, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.
Инцидент произошел в четыре утра. В районе Монастырского шоссе загорелся деревянный частный дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.
В результате пожара пострадала женщина 1981 года рождения. Она попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. На месте происшествия работали 24 человека и девять единиц техники.
«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.