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В Севастополе горел дом: пострадала женщина

В результате пожара в Севастополе пострадала женщина.

Источник: МЧС РФ

В понедельник, 3 марта, в Севастополе горел деревянный дом, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в четыре утра. В районе Монастырского шоссе загорелся деревянный частный дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

В результате пожара пострадала женщина 1981 года рождения. Она попала в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. На месте происшествия работали 24 человека и девять единиц техники.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

пожары
МЧС