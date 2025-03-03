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17-летний байкер госпитализирован после ДТП в Иркутске

На выходных подросток на мотоцикле врезался в автомобиль.

Источник: Соцсети

В Иркутске произошло первое в 2025 году ДТП с участием подростка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло на выходных в Ленинском округе Иркутска. 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «Ниссан Марч» на улице Розы Люксембург. Подросток с травмами был госпитализирован.

Причина ДТП — небезопасная дистанция, которую не рассчитал подросток.

Помимо этого, на прошлой неделе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.

Ранее сообщалось о ДТП в Иркутской области, в котором погиб человек, еще девять пострадали.

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