Губернатор Иркутской области прокомментировал страшное ДТП в Тулунском районе

Как сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), после осмотра водителя и семерых пассажиров четверых отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. Остальных госпитализировали. Глава региона отметил, что у всех пассажиров оформлен вид на жительство в России. Игорь Кобзев дал поручение отработать все вопросы, касающиеся помощи пострадавшим, с МИДом и Узбекским национально-культурным центром «Наше Отечество».