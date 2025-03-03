Губернатор Иркутской области прокомментировал страшное ДТП в Тулунском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал смертельное ДТП в Тулунском районе с участием микроавтобуса Honda Stepwgn и легковушки Nissan AD. Глава региона рассказал, что всеми пассажирами микроавтобуса оказались граждане Узбекистана. Они были доставлены в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), после осмотра водителя и семерых пассажиров четверых отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. Остальных госпитализировали. Глава региона отметил, что у всех пассажиров оформлен вид на жительство в России. Игорь Кобзев дал поручение отработать все вопросы, касающиеся помощи пострадавшим, с МИДом и Узбекским национально-культурным центром «Наше Отечество».
Напомним, что накануне, 2 марта, произошло смертельное ДТП на федеральной трассе А-331 «Вилюй» около поселка Буслайка. Предварительно, 53-летний автомобилист за рулем Nissan AD, двигаясь со стороны Тулуна в Братск, выехал на «встречку», где столкнулся с Honda Stepwgn под управлением 48-летнего мужчины.