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Дело экс-министра транспорта Пивкина отправилось в суд

В Октябрьский районный суд Самары поступило уголовное дело бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина.

Дело поступило в суд 28 февраля и было передано судье Марии Патютько.

Напомним, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Пивкин для повышения своего авторитета мог давать подряды на строительство дорог «своим» подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с компанией под названием «Амонд» (компанию с аналогичным названием связывают с бизнесменом по фамилии Хугаев). По другой версии, на одной из встреч Николаев спросил Пивкина, не хочет ли тот рассмотреть «Амонд» для работы, с чего будто бы и могло начаться сотрудничество.

Показания на Пивкина дал бывший коллега Александр Николаев (сам он уже выслушал приговор).