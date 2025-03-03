Дело экс-министра транспорта Пивкина отправилось в суд

Напомним, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Пивкин для повышения своего авторитета мог давать подряды на строительство дорог «своим» подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с компанией под названием «Амонд» (компанию с аналогичным названием связывают с бизнесменом по фамилии Хугаев). По другой версии, на одной из встреч Николаев спросил Пивкина, не хочет ли тот рассмотреть «Амонд» для работы, с чего будто бы и могло начаться сотрудничество.