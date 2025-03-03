5 человек погибли на пожарах в Новосибирской области за неделю

В Новосибирской области за неделю с 24 февраля по 2 марта на пожарах погибли 5 человек. Всего за этот срок спасатели потушили 73 возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.
— 5 человек погибли и 4 получили травмы. Сотрудники МЧС России спасли 5 человек, — приводят данные в пресс-службе.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в СНТ «Майский» под Новосибирском случился пожар, в котором погибли мужчина и женщина. ЧП произошло 28 февраля, на месте работали следователи и прокуратура. Специалисты устанавливали личности погибших.