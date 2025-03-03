Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 человек погибли на пожарах в Новосибирской области за неделю

Всего за этот срок произошло 73 возгорания.

В Новосибирской области за неделю с 24 февраля по 2 марта на пожарах погибли 5 человек. Всего за этот срок спасатели потушили 73 возгорания. Об этом сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.

— 5 человек погибли и 4 получили травмы. Сотрудники МЧС России спасли 5 человек, — приводят данные в пресс-службе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в СНТ «Майский» под Новосибирском случился пожар, в котором погибли мужчина и женщина. ЧП произошло 28 февраля, на месте работали следователи и прокуратура. Специалисты устанавливали личности погибших.

пожары